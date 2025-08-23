Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich die SG Reußen vor 26 Zuschauern über einen soliden 5:2 (2:0)-Erfolg gegen die Turbine Halle II freuen.

Landsberg/MTU. Am Samstag haben sich die SG Reußen und die Turbine Halle II ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (2:0).

Nick Broda (SG Reußen) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Landsberger legten in der 40. Minute nach. Diesmal war Dennis Schulz der Torschütze.

Minute 40: SG Reußen baut Führung auf 2:0 aus

Die Landsberger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Nick Broda schoss und traf in der 56. Spielminute, gefolgt von Luca Finn John (63.). Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Landsberger den Ball in der 69. Minute unglücklich ins eigene Tor. Brenzlich wurde es für die Landsberger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 5:1 aus. Luca Finn John versenkte den Ball in Spielminute 74 ein weiteres Mal. Spielstand 5:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Lorenz Paul Heldt (Halle) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (88.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Landsberger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Turbine Halle II

SG Reußen: Harre – Schulz (72. Hurt), Schicha, Benze, Grobstich, Herrmann, Märtens, Broda (61. John), Besser, Flaschina, Gewinner

Turbine Halle II: Umlauft – Heldt, Everding, Kuske, Leinhoß (72. Zahn), Titonis (65. Büchner), Kallen (65. Thermann), Otremba, Braunschweig, Schulze, Kasparek

Tore: 1:0 Nick Broda (1.), 2:0 Dennis Schulz (40.), 3:0 Nick Broda (56.), 4:0 Luca Finn John (63.), 4:1 Eric Grobstich (69.), 5:1 Luca Finn John (74.), 5:2 Lorenz Paul Heldt (88.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Andreas Kurth, Holger Bornschein; Zuschauer: 26