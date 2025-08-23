Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich die SG Reußen vor 26 Fußballfans über einen soliden 5:2 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle II freuen.

Landsberg/MTU. Am Samstag haben sich die SG Reußen und die Turbine Halle II ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (2:0).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Nick Broda für Reußen traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz.

SG Reußen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 40

Die Landsberger schafften es, nochmal zu erhöhen. Nick Broda versenkte den Ball in Minute 56, gefolgt von Luca Finn John (63.). Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Landsberger den Ball in der 69. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Landsberger aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Luca Finn John traf in der 74. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 5:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Lorenz Paul Heldt, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (88.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Landsberger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Turbine Halle II

SG Reußen: Harre – Grobstich, Herrmann, Schulz (72. Hurt), Schicha, Märtens, Besser, Broda (61. John), Benze, Gewinner, Flaschina

Turbine Halle II: Umlauft – Heldt, Braunschweig, Leinhoß (72. Zahn), Kallen (65. Thermann), Kasparek, Everding, Titonis (65. Büchner), Schulze, Otremba, Kuske

Tore: 1:0 Nick Broda (1.), 2:0 Dennis Schulz (40.), 3:0 Nick Broda (56.), 4:0 Luca Finn John (63.), 4:1 Eric Grobstich (69.), 5:1 Luca Finn John (74.), 5:2 Lorenz Paul Heldt (88.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Andreas Kurth, Holger Bornschein; Zuschauer: 26