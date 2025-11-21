Einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SSV 90 Landsberg heimste der Zörbiger FC am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Zörbig/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen Zörbiger FC und SSV 90 Landsberg mit einem torarmen 1:0 (1:0). 144 Fußballfans waren in der Sportanlage live dabei.

Nach nur 17 Minuten brachte Tom Gansen den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SSV 90 Landsberg

Zörbiger FC: Koller – Moreno Silva (90. Kleewein), Schmidt, Gansen, Deidok, Behr (23. Oertel), Brenner, Teichert (72. Janders), Seliger (75. Lindemann), Hempel (90. Schindler), Matthias

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Rappe, Stryjakowski (80. Tessmann), Knorr (87. Stephan), Madalschek (80. Reuschel), Scheller, Knaut, Köhler (87. George), Wichmann, Diallo, Hampel (80. Dammering)

Tore: 1:0 Tom Gansen (17.); Zuschauer: 144