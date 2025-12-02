Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem SV Romonta 90 Stedten am Sonntag nicht, als er sich vor 53 Fans mit 2:4 (1:1) gegen den SV Eintra. Lüttchendorf geschlagen geben musste.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der SV Eintra. Lüttchendorf am Sonntag 2:4 (1:1) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Sebastian Kolle das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Die Mansfelder konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze (22.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Martin Fiebiger/Lüttchendorf (52.), gefolgt von Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) in Minute 62 und Marcel Merker (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 63. Spielstand 3:2 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Florian Nachtwein kam rein für Malique Jüttner. Auf der Gastseite sprang Naso Petraj für Robin Gerlach ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

35 Minuten nach der Pause konnte Naso Petraj (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 4:2 verließen die Mansfelder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Merker, J. Berger, Kaschperk, Jüttner (79. Nachtwein), Lindau, Schreiber (83. J. Berger), Bielig, Prenz, Böttger, Thomas (83. Schrötter)

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Stoye, Kolle, Gerlach (73. Petraj), Schlegel, Siebald, Schulze, Horlbog, Kalalib Alshabi, Obeid (46. Fiebiger), Siebenhühner

Tore: 0:1 Sebastian Kolle (9.), 1:1 Philipp Böttger (22.), 1:2 Martin Fiebiger (52.), 1:3 Felix Schlegel (62.), 2:3 Marcel Merker (63.), 2:4 Naso Petraj (80.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Charlott Ziehm, Tim Schirrmeister; Zuschauer: 53