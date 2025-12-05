Der HFC teilt im ersten Rückrundenspiel beim BFC Dynamo die Punkte. Warum die Partie eine Stunde später begonnen hat, was die Hallenser bemängeln.

Remis gegen BFC Dynamo: Was dem HFC in Berlin zum Sieg fehlte

Berlin/MZ. - Die alten Lautsprecher im Stadion des Berliner Sportforums Hohenschönhausen sind am Freitagabend an ihre Belastungsgrenze gekommen. Weil sich die Ankunft des Halleschen FC und damit auch der Anstoß des Fußball-Regionalligaspiels beim BFC Dynamo aufgrund einer Vollsperrung auf der Autobahn um eine Stunde verspätet hatte, musste die etwas in die Jahre gekommene Technik die Besucher länger als vorgesehen mit dumpf klingenden Hits versorgen.