Dem BSV Halle-Ammendorf glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB Merseburg mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 327 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Hallenser (18.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Dominic Winkler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 51 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Winkler.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

25 Minuten nach der Pause konnte Dmytro Piven (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB Merseburg

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Piven (80. Englich), Kunze, Schubert, Winkler (76. Agwu), Pannier (85. Klein), Dabel, Hoffmann (90. Bergmann), Niesel, Meyer (88. Schmitz), Hotopp

VfB Merseburg: Przigode – Wagner (46. Berndt), Mittler (76. Arndt), Bierschenk, Knerler, Korngiebel, Kothe (60. Taubert), Wagner, Frühauf (60. Friedrich), Nicodemus (76. Dähne), Hillemann

Tore: 1:0 Dominic Winkler (35.), 2:0 Dominic Winkler (51.), 3:0 Dmytro Piven (70.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Jannis Körner, Reinhard Franke; Zuschauer: 327