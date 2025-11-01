Eine Niederlage für den SV Blau-Weiß Dölau II besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den MSV Eisleben mit 0:1 (0:0).

Halle/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau II und MSV Eisleben. 48 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Eisleben. Zwei Minuten vor Schluss brachte Oleksandr Bobeliuk die Gäste in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – MSV Eisleben

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kretzschmar (60. Wittmann), Pfeifer (62. Richter), Troitzsch, M. Kleinert, Öder, Grimm, A. Kleinert (54. M. Klein), Balbach, Ranft (65. Moradi)

MSV Eisleben: Isensee – Zeugner (46. Behncke), Seidemann, Eckstein, Twardy, Müller (90. Roos), Bobeliuk (90. Bloßfeld), Beese, Eichler, Shtyrbu, Teske (67. Schotte)

Tore: 0:1 Oleksandr Bobeliuk (88.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Livius Hennig; Zuschauer: 48