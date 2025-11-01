Für den Gastgeber FC RSK Freyburg endete das Duell mit dem BSC 99 Laucha am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 2:2 (1:0)-Punkteteilung.

Freyburg/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der FC RSK Freyburg und der BSC 99 Laucha am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Max Schirner (FC RSK Freyburg) netzte in Minute 16 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSC 99 Laucha musste einmal Gelb hinnehmen (51.). Das Gegentor konnten die Lauchaer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Alexander Saal den Ball ins Netz.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC RSK Freyburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC RSK Freyburg kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Hüttig (59. Alalo), Töpe, Weise, Schulz, Mänicke (66. Kaiser), Sambu, Großmann, Bagdohn (66. Schied), Kirchhoff, Schirner

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Saal, Schneller (90. Starch), Krentz, Keidel, Bothe, Riesen, Thieme (90. Porse), Handt (73. Schmidt), Schumann, Hahnemann (90. Schaer)

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260