Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber SV Höhnstedt gegen den SSV 90 Landsberg ein 3:3 (0:2)-Unentschieden.

Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Maik Stryjakowski für Landsberg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Landsberger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Philipp Köhler der Torschütze (39.).

39. Minute: SV Höhnstedt mit 0:2 im Rückstand

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Tobias Weißenborn/Höhnstedt (49 und 60.), gefolgt von Maximilian George (SSV 90 Landsberg) in Minute 77. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

In der Nachspielzeit nutzte der SV Höhnstedt noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Weißenborn (Höhnstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Höhnstedt erlangen (90.+2). Die Gegner vom SSV 90 Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Salzataler sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SSV 90 Landsberg

SV Höhnstedt: Pilowski – Balashov (85. Scheffler), Weißenborn, Göring, Mergner (90. Ruhmann), Schauer, Ruckhardt, Rickert, Matz, Schulz, Elstner

SSV 90 Landsberg: Dimke – Kleeblatt, Stryjakowski, Reuschel (80. Schubert), Knorr, Scheller, Knaut (73. Madalschek), Diallo (73. George), Rappe, Köhler (88. Stephan), Wichmann

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (30.), 0:2 Philipp Köhler (39.), 1:2 Tobias Weißenborn (49.), 2:2 Tobias Weißenborn (60.), 2:3 Maximilian George (77.), 3:3 Tobias Weißenborn (90.+2); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Steve Kossin; Zuschauer: 103