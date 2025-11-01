Der SV Großgrimma erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 84 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Hohenmölsen/MTU. Die 84 Besucher auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hohenmölser schlugen die Gäste aus Mücheln mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Marcel Theumer (Merseburg) eine Gelbe Karte und eine Gelb-Rote Karte an die Gäste (18., 37.). Das Team aus Mücheln musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Christian Beyer vor: In der 40. Spielminute schoss Max Weidner mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

87. Minute: SV Großgrimma vorne dank zwei Treffern von Max Weidner – 2:0

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Weidner (Großgrimma) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 2:0 verließen die Hohenmölser den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der Sportring Mücheln noch eine Gelbe Karte ein. Die Hohenmölser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Angeli (49. Boronczyk), Baum, Schneider, Krobitzsch (86. Palatini), Witt (68. Pillert), Weidner, Rackowitz, Zech, Beyenbach (86. Kästner), Göbel

Sportring Mücheln: Mund – Sommerwerk (40. Richter), Kuhnert, Bagehorn (80. Sell), Büttner, Schubert, Hiersig, Kunze (72. Reinboth), Berghammer, Maak, Grosser

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84