Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war die Turbine Halle II gegenüber dem SV Romonta 90 Stedten machtlos und wurde 3:5 (1:2) besiegt.

Turbine Halle II unterliegt auf dem heimischen Platz mit 3:5 gegen SV Romonta 90 Stedten

Halle/MTU. Am Samstag haben sich die Turbine Halle II und der SV Romonta 90 Stedten ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (1:2).

Nach 15 Minuten schoss Niclas Noah Kochmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Philipp Böttger (27.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel Turbine Halle II gegen SV Romonta 90 Stedten – 27. Minute

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Victor Lindau verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 58., 72., 82.). Dann gelang es den Hallensern, die Dominanz der Stedtener nochmal herauszufordern. Moritz Teichler traf in Spielminute 87. Spielstand 5:2 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Jan-Marek Leinhoß den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Romonta 90 Stedten

Turbine Halle II: Bergien – Titonis (73. Brülls), Wehse (64. Müller), Everding, Kuske, Leinhoß, Büchner (64. Teichler), Kochmann, Krziwanie (73. Zahn), Nultsch, Günther (64. Anders)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schrötter (46. Thomas), Schreiber, Lindau, Höher, Nachtwein, Grünhage, Böttger, Siedler, Bielig, Berger (66. Berger)

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Philipp Böttger (27.), 1:2 Victor Lindau (45.), 1:3 Philipp Böttger (58.), 1:4 Maximilian Thomas (72.), 1:5 Philipp Böttger (82.), 2:5 Moritz Teichler (87.), 3:5 Jan-Marek Leinhoß (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Nils Ole Schäfer; Zuschauer: 32