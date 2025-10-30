Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Duell zwischen SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC endet mit Remis 1:1

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC ist gleichauf geendet.

Es waren bereits 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Zörbiger FC musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur zwei Minuten später konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Lüttchendorf erlangen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC

SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Siebenhühner, Horlbog, Fiebiger, Siebald, Schulze, Gründler (60. Kolle), Stoye (87. Hajdarpasic), Schlegel, Petraj

Zörbiger FC: Koller – Teichert, Brenner, Oertel, Matthias, Moreno Silva (67. Janders), Kleewein (75. Schindler), Deidok, Gansen, Seliger, Hempel

Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65