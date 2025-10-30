Ergebnis 9. Spieltag Duell zwischen SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC endet mit Remis 1:1
Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.
Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC ist gleichauf geendet.
Es waren bereits 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 9
SV Eintra. Lüttchendorf Kopf an Kopf mit Zörbiger FC – 1:1 in Minute 35
Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Zörbiger FC musste einmal Gelb hinnehmen.
Nur zwei Minuten später konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Lüttchendorf erlangen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.
Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC
SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Siebenhühner, Horlbog, Fiebiger, Siebald, Schulze, Gründler (60. Kolle), Stoye (87. Hajdarpasic), Schlegel, Petraj
Zörbiger FC: Koller – Teichert, Brenner, Oertel, Matthias, Moreno Silva (67. Janders), Kleewein (75. Schindler), Deidok, Gansen, Seliger, Hempel
Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65