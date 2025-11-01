Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Großgrimma vor 84 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den Sportring Mücheln freuen.

Hohenmölsen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 84 Besuchern auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 geboten. Die Hohenmölser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Mücheln durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Marcel Theumer (Merseburg) eine Gelbe Karte und eine Gelb-Rote Karte an die Gäste (18., 37.). Das Team aus Mücheln musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Max Weidner (SV Großgrimma) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Minute 87: SV Großgrimma vorne dank Doppelpack von Max Weidner – 2:0

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Weidner (Großgrimma) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 2:0 gingen die Hohenmölser als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der Sportring Mücheln noch eine Gelbe Karte ein. Die Hohenmölser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Witt (68. Pillert), Göbel, Beyenbach (86. Kästner), Rackowitz, Schneider, Weidner, Angeli (49. Boronczyk), Krobitzsch (86. Palatini), Baum, Zech

Sportring Mücheln: Mund – Berghammer, Kunze (72. Reinboth), Hiersig, Grosser, Maak, Schubert, Sommerwerk (40. Richter), Bagehorn (80. Sell), Kuhnert, Büttner

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84