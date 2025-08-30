Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein Zörbiger FC gegen den FC Hettstedt ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der FC Hettstedt eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Oliver Kleewein (Zörbiger FC) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tom Gansen den Ball ins Netz.

Zörbiger FC führt mit 2:0 – 41. Minute

Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Tom Wienholz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hettstedter zu erlangen (90.+3). Der Zörbiger FC sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt

Zörbiger FC: Koller – Matthias, Oertel, Gansen, Janders, Kleewein (46. Ruschke), Lindemann (46. Hempel), Schmidt, Seliger, Brenner, Deidok

FC Hettstedt: Meinicke – Lettau, Kemnitz (75. Lettau), Svitiukha, Wienholz, Döring, Mühlenberg, Prokhorenko (70. Uhlig), Stein (46. Krey), Krey, Kosko

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85