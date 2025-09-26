Der BSV Halle-Ammendorf II errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 85 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Halle/MTU. Die 85 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Höhnstedt mit 3:0 (1:0) souverän.

Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Sebastian Hanke für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Dmytro Piven den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

BSV Halle-Ammendorf II führt nach 57 Minuten 2:0

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Lennart Klein (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Kirchbach, Unger, Thurm (77. Ihezuru), M. R. Beyer, Kanditt (83. Ommih), Gonzalez Sospedra (46. Klein), Hanke (46. Piven), Kominek, Schmidt (66. Hertel), Gehrke-Walther

SV Höhnstedt: Kalcher – Göring (60. Ruckhardt), Matz, Schulz, Rickert, Aschenbach, Dressel, Müller (75. Balashov), Schauer, Elstner, Matz

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85