Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 7:2 (6:1) ging der SV Eintra. Lüttchendorf von Coach Christian Bölke aus dem Duell mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 7:2 (6:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Schlegel für Lüttchendorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Kevin Friese den Ball ins Netz (5.).

5. Minute SV Eintra. Lüttchendorf auf Augenhöhe mit FC Eintracht Köthen – 1:1

Unentschieden. Die Mansfelder schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Alhassana Diawara, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Eintra. Lüttchendorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Kalalib Alshabi (83. Bölke), Siebald, Horlbog, Schlegel, Kolle, Fiebiger, Schulze, Gerlach, Stoye (71. Obeid), Siebenhühner

FC Eintracht Köthen: Münzner – Arolu, Abou (63. Passou Bitalounani), Sawaneh (69. Al-Ghashm), Friese (79. Dannenberg), Diawara, Winter (64. Guemache), Kallenbach, Finze, Dzwonik, Becker

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38