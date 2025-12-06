Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 7:2 (6:1) ging der SV Eintra. Lüttchendorf von Coach Christian Bölke aus dem Spiel mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (6:1).

Schon kurz nach Spielstart schoss Felix Schlegel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Kevin Friese den Ball ins Netz (5.).

Gleichstand. Die Mansfelder konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Alhassana Diawara (Köthen) den Ball über die Linie bringen (87.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Mansfelder haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Gerlach, Stoye (71. Obeid), Schulze, Kolle, Siebald, Fiebiger, Horlbog, Siebenhühner, Schlegel, Kalalib Alshabi (83. Bölke)

FC Eintracht Köthen: Münzner – Arolu, Sawaneh (69. Al-Ghashm), Diawara, Winter (64. Guemache), Friese (79. Dannenberg), Becker, Abou (63. Passou Bitalounani), Dzwonik, Kallenbach, Finze

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38