Magdeburg/MTU. Der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 5:4 (3:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Vincent Kühn für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Daniel Stridde den Ball ins Netz.

Minute 22: SV Seilerwiesen Magdeburg mit 2:0 Vorsprung

Dann konnte Magdeburg einen weiteren Erfolg verbuchen. Christian-Gabriel Gropius versenkte den Ball in der 28. Minute. Im Anschluss waren die zurückliegenden Bördeländer dran: Nicola Maximilian Braunert traf in Minute 42, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). 3:3. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Gropius traf in der 62. Minute ein weiteres Mal per Strafstoß. So einfach ließen sich die Bördeländer jedoch nicht abhängen. Maurice Hertel schoss und traf in der 78. Spielminute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Am Ende der Partie sollte es dem SV Seilerwiesen Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Daniel Zoll den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Magdeburg sicherte (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele (76. Lücke), Skorsetz, Stridde, Kühn, Rittmeister, Lausch, Zoll, Gropius, Klimm (65. Tamaan), Grzenda

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Braunert, Stüber (82. Brösel), Hertel, Ninschkewitz, Boese, Hamel, Richter, Kietzmann (73. Pflug), Schäfer

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25