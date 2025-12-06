Der TSV Niederndodeleben hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:2 (0:1).

0:2 – TSV Niederndodeleben verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen TSG Grün-Weiß Möser I

Irxleben/MTU. Das Match zwischen Niederndodeleben und Möser ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Willi Küllmey das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 16.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TSV Niederndodeleben liegt 0:2 im Rückstand – Minute 90+5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben musste dreimal Gelb hinnehmen. Die TSG Grün-Weiß Möser I spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Strübing.

Am Ende des Duells sollte es der TSG Grün-Weiß Möser I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Kevin Kloska den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 ausbaute (90.+5). Damit war der Erfolg der Burger gesichert. Die Niederndodelebener sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Niederndodeleben: Willner – Frank, Dreiling, Müller (72. Farkas), Lüddeckens, Komorous (68. Bergmann), Biermanski, Ahlemann, Bittner, Gottschalk, Schott

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Nord (55. Eickhoff), Kloska, Pilz, Rieche (68. Friedhoff), Thiele, Rick, Jentzsch, Moratschke (87. Fähse), Kloska, Küllmey

Tore: 0:1 Willi Küllmey (33.), 0:2 Kevin Kloska (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Ferdinand Aue, Mejd Mirza; Zuschauer: 104