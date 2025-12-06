Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen fuhr der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 geboten. Die Magdeburger setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

Stefan Fischer (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Oeding den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt in Minute 39 2:0 vorn

Das finale Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jannes Krüger den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Altenweddingen erlangte (58.). Die Magdeburger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Hildebrandt, Klawunn (75. Rohde), Fischer, Iyamu (30. Wegelin), Kutz (90. Koopmann), Rasche, Schulz, Reuper (90. Ladewig), Alali Alhamad, Oeding

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Harnau, Wendland (85. Thielecke), Dethlefsen, Winkelmann, Richter, Zywotek (46. Rein), Krüger, Schwarz, Schlieter (90. Deike), Selent (46. Mootz)

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72