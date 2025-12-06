Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SSV 90 Landsberg vor 44 Zuschauern über einen soliden 5:2 (1:0)-Erfolg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

Landsberg/MTU. Der SSV 90 Landsberg und der FC Halle-Neustadt haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 5:2 (1:0).

Yasin Diallo (SSV 90 Landsberg) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Landsberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maik Stryjakowski den Ball ins Netz.

SSV 90 Landsberg in Minute 47 2:0 in Führung

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Manga, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Madalschek, Hampel, Scheller, Stryjakowski (75. George), Darmochwal, Reuschel, Diallo (80. Knorr), Tessmann (56. Rappe), Knaut, Köhler

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tinto, Zavoloka, Manga, Abdulrahman, Teklay (66. Ali Yusuf), Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Müller (75. Hardt), Moh, Zuleger (60. Shuba), Keunang (77. Halibei)

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44