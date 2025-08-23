Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich die SG Reußen vor 26 Fußballfans über einen soliden 5:2 (2:0)-Erfolg gegen die Turbine Halle II freuen.

Landsberg/MTU. Die SG Reußen und die Turbine Halle II haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 5:2 (2:0).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Nick Broda das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Die Landsberger legten in der 40. Minute nach. Diesmal war Dennis Schulz der Torschütze.

SG Reußen mit 2:0 vorne – 40. Minute

Dann konnte Reußen noch einen Erfolg erzielen. Nick Broda schoss und traf in der 56. Minute, gefolgt von Luca Finn John (63.). Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Landsberger den Ball in der 69. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die SG Reußen ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Luca Finn John versenkte den Ball in der 74. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 5:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Lorenz Paul Heldt, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (88.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die SG Reußen rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Turbine Halle II

SG Reußen: Harre – Benze, Besser, Schulz (72. Hurt), Schicha, Broda (61. John), Gewinner, Herrmann, Grobstich, Märtens, Flaschina

Turbine Halle II: Umlauft – Kasparek, Otremba, Titonis (65. Büchner), Schulze, Braunschweig, Kuske, Heldt, Leinhoß (72. Zahn), Everding, Kallen (65. Thermann)

Tore: 1:0 Nick Broda (1.), 2:0 Dennis Schulz (40.), 3:0 Nick Broda (56.), 4:0 Luca Finn John (63.), 4:1 Eric Grobstich (69.), 5:1 Luca Finn John (74.), 5:2 Lorenz Paul Heldt (88.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Andreas Kurth, Holger Bornschein; Zuschauer: 26