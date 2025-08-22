Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der MSV Eisleben von Trainer Mike Wiele aus dem Kräftemessen mit dem SV Höhnstedt vom Platz.

Eisleben/MTU. Die 110 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen die Gäste aus Höhnstedt mit 4:0 (1:0) deutlich.

Es waren bereits 24 Minuten des Spiels vergangen, als Leon Teske für Eisleben traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (55.). Der SV Höhnstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Wiebke Stauch. In der zweiten Halbzeit setzte Eisleben noch einen drauf: In Minute 62 wurde ein weiteres Tor durch Jannik Twardy erzielt.

62. Minute: MSV Eisleben führt mit zwei Toren

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Höhnstedt kassierte noch zweimal Gelb. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Minute 90: Eisleben traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Twardy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Tom Christian Seidemann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (90.+3).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Höhnstedt

MSV Eisleben: Isensee – Teske (87. Müller), Eckstein, Damm, Twardy, Blankenburg (76. Roos), Shtyrbu, Zeugner (87. Bloßfeld), Schotte (59. Bobeliuk), Beese (87. Seidemann), Samalius

SV Höhnstedt: Orlamünde – Raase, Matz, Aschenbach (72. Balashov), Weißenborn (87. Hage), Rickert, Dressel, Schauer, Schulz (41. Göring), Kropp, Folter

Tore: 1:0 Leon Teske (24.), 2:0 Jannik Twardy (62.), 3:0 Jannik Twardy (90.), 4:0 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Simon Odenthal, Sebastian Kriese; Zuschauer: 110