Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau II und FC Halle-Neustadt am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Der SV Blau-Weiß Dölau II und der FC Halle-Neustadt haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

Björn Dinter (SV Blau-Weiß Dölau II) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Hardt den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Weiß Dölau II gegen FC Halle-Neustadt – Minute 53

Unentschieden. Halle-Neustadts Hardt konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Niclas Dragon, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erreichen (88.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – M. Kleinert, Balbach, A. Kleinert (56. Grimm), Wittmann, Dinter (80. Moradi), Öder (61. Lindenhahn), Troitzsch, Hermann, Lippoldt (85. Werdan), Dragon

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Keunang, Zuleger, Tinto, Ali Yusuf, Moh, Teklay (56. Manga), Al-Hamdi (77. Barghan), Müller, Abdulrahman (71. Tilahun), Hardt

Tore: 1:0 Björn Dinter (1.), 1:1 Maximilian Hardt (53.), 1:2 Maximilian Hardt (82.), 2:2 Niclas Dragon (88.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Winfried Bohrmann, Oliver Schunke; Zuschauer: 50