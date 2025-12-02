Eine deutliche Schlappe erlitt der FC Halle-Neustadt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Zörbiger FC. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 25 Zuschauern mit 1:6 (1:2).

Halle/MTU. Im Stadion BIZ Pl.3 wurden die Fans des FC Halle-Neustadt am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper Matthias Guderitz durch die Lappen. Das Spiel endete 1:6 (1:2).

Felix Schindler traf für den Zörbiger FC in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Zörbiger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Noah Moreno Silva der Torschütze (20.).

FC Halle-Neustadt gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 20

Es lief nicht gut für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 schaffte es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Nur kurz darauf gelang es Oliver Kleewein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 zu festigen (80.). In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zavoloka, Teklay (54. Barghan), Moh, Tilahun (66. Meisterknecht), Ali Yusuf (70. Steinbach), Keunang (46. Regener), Burzlaff, Halibei (54. Manga), Hardt, Zuleger

Zörbiger FC: Koller – Gansen, Teichert, Schmidt, Schindler, Deidok (46. Kleewein), Oertel, Moreno Silva (59. Lindemann), Brenner, Seliger, Hempel

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25