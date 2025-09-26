Fußball-Landesklasse 5: An diesem Freitag hat der SV Blau-Weiß Dölau II im heimischen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den FC Eintracht Köthen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Gleich nach Spielstart schoss Alhassana Diawara das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (10.). Die Köther legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Marcel Grzegorz Dzwonik der Torschütze (17.).

SV Blau-Weiß Dölau II sieht sich 0:2 im Rückstand – 17. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Robert Völkner. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

29 Minuten nach der Pause konnte Finn Kallenbach (Köthen) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 5:1 gingen die Köther als Sieger vom Platz. Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Richter (46. Dinter), Dragon (60. Ranft), Balbach, Lindenhahn, M. Kleinert, Öder, A. Kleinert, Troitzsch, Wittmann

FC Eintracht Köthen: Friese – Marschall (65. Fritsch), Dzwonik (90. Al-Ghashm), Diawara (36. Passou Bitalounani), Winter (76. Dannenberg), Kallenbach, Paquo, Räber Cruz, Finze, Ishchenko (87. Abou), Becker

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30