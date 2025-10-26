Dem TuS Kochstedt glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, die SG Empor Waldersee mit 4:2 (3:0) zu besiegen. 112 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Sonntag haben sich der TuS Kochstedt und die SG Empor Waldersee ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:0).

Nach nur 13 Minuten schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Dessauer legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Hajowsky der Torschütze (19.).

Doppelpack von Darvin Francis Hajowsky bringt TuS Kochstedt 2:0 in Führung – 19. Minute

Tor Nummer drei schoss Hajowsky für Kochstedt (42.). Es blieb spannend. Adrian Elias Westendorf traf für gast (51). Hannes Bruch traf für gast (59). Spielstand 3:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Eric Landgraf, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:2 auszubauen (63.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS Kochstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Dessauer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SG Empor Waldersee

TuS Kochstedt: Jeßwein – Hajowsky (80. Ziemba), Ihbe, Hein (63. Karbath), Buschmann (46. Landgraf), Streuber (75. Böhme), A. Zuchowski, Zabel, Krüger, Strokosch (46. Krieg), Hensen

SG Empor Waldersee: Bahn – Herro (27. Samaniega Lopez), Schäfer, Chebbah, Bruch, Griebner, Vogel (87. Loppnow), Gaedke (55. Schulze), Rubitzsch, Westendorf, Schilling

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (13.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (19.), 3:0 Darvin Francis Hajowsky (42.), 3:1 Adrian Elias Westendorf (51.), 3:2 Hannes Bruch (59.), 4:2 Eric Landgraf (63.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Christopher Große; Zuschauer: 112