Einen überragenden Sieg in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielten Steve Dieske und sein Team FSV Budissa Bautzen gegen den FC Einheit Rudolstadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Bautzen/MTU. Die 195 Besucher des Stadions Müllerwiese haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bautzener besiegten das Team aus Rudolstadt mit 5:0 (3:0) deutlich.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jannik Käppler für Bautzen traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Karl-Ludwig Zech den Ball ins Netz.

21. Minute: FSV Budissa Bautzen baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Oscar Haustein traf in Minute 32 und Felix Hennig in Minute 64. Spielstand 4:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Tom Nathe wurde für Oscar Haustein eingesetzt und Theo Schäller für Julien Hentsch. Auf der Gastseite verließen Max Zerrenner für Liam Floßmann und Tom Krahnert für Yaser Bakavoli Mohammadi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Darius Böhme (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 5:0 gingen die Bautzener als Sieger vom Platz. Der FSV Budissa Bautzen hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Rudolstadt

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – M. Noack, A. Rohlik, Hentsch (79. Schäller), Schröder, Gerhardi (61. D. Rohlik), Haustein (68. Nathe), Zech (79. Böhme), Käppler, Kloß (61. Orosz), Hennig

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schlegel, Rupprecht, Heß, Zerrenner (65. Floßmann), Schneider, Krahnert (65. Bakavoli Mohammadi), Ensenbach (65. Fadavi), Rühling (83. Siegel), Frackowiak, Smyla

Tore: 1:0 Jannik Käppler (5.), 2:0 Karl-Ludwig Zech (21.), 3:0 Oscar Haustein (32.), 4:0 Felix Hennig (64.), 5:0 Darius Böhme (83.); Schiedsrichter: Tobias Behm (Eberswalde); Assistenten: Andy Stolz, Daniel Läser; Zuschauer: 195