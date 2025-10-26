Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Der Heimvorteil half der Germania Olvenstedt am Sonntag nicht, als sie sich vor 30 Zuschauern mit 1:3 (1:1) gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Vor 30 Zuschauern hat sich das Team von Robin Wirdel mit 1:3 (1:1) gegen Magdeburg-Neustadt geschlagen geben müssen.

Maisam Mohammadi traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lias Schäfer den Ball ins Netz (23.).

Germania Olvenstedt und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 23

Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Mohammadi konnte seinem Team in Minute 46 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 2

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Mohammadi, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (74.). In Spielminute 81 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Golde, Bagrovski (46. Zahiti), Kohl, Farhangnia (58. Shen), Bühring (85. Köppe), Stahl, Schäfer, Eckardt, Böer, Kapsch

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Zarek, Lange, Haegebarth, Kusch, Thiele (75. Abdulkarim), Schlicht (19. Alamie), Von Tycowicz, Berger, Mohammadi, Khiro (75. Kaya)

Tore: 0:1 Maisam Mohammadi (13.), 1:1 Lias Schäfer (23.), 1:2 Maisam Mohammadi (46.), 1:3 Maisam Mohammadi (74.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30