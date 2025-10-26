Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 20 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Arminia Magdeburg II freuen.

Biederitz/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Ben Wehnert (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

82. Minute: SV Union Heyrothsberge liegt mit 2:0 vorne

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Arminia Magdeburg II kassierte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Moritz Leonard Hanke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (82.). Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Skrzypszok, Karmrodt, Slodowski (13. Hobohm), Montag, Wehnert (81. Wagner), Hrachowitz (77. Felter), Ursu (87. Irps), Hanke, Schneider, Ziemann

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Ahmed, Abou Rawash, Chwoika, Berisha, Thürnagel (46. Truong), Diener (46. Krühne-Ploetz), Ellebrecht, Mohammed (46. Osterloh), Kreuter, Lang

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20