Der TuS Kochstedt errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 112 Zuschauern einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen die SG Empor Waldersee.

Dessau-Roßlau/MTU. Der TuS Kochstedt und die SG Empor Waldersee haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 4:2 (3:0).

Darvin Francis Hajowsky (TuS Kochstedt) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Hajowsky den Ball ins Netz (19.).

Tor Nummer drei schoss Hajowsky für Kochstedt (42.). Die Partie blieb spannend. Adrian Elias Westendorf traf für gast (51). Hannes Bruch traf für gast (59). Spielstand 3:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Eric Landgraf den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 ausbaute (63.). Damit war der Sieg der Dessauer gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS Kochstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der TuS Kochstedt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SG Empor Waldersee

TuS Kochstedt: Jeßwein – Hajowsky (80. Ziemba), Streuber (75. Böhme), A. Zuchowski, Hensen, Hein (63. Karbath), Buschmann (46. Landgraf), Krüger, Ihbe, Strokosch (46. Krieg), Zabel

SG Empor Waldersee: Bahn – Chebbah, Westendorf, Schilling, Bruch, Herro (27. Samaniega Lopez), Gaedke (55. Schulze), Griebner, Schäfer, Vogel (87. Loppnow), Rubitzsch

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (13.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (19.), 3:0 Darvin Francis Hajowsky (42.), 3:1 Adrian Elias Westendorf (51.), 3:2 Hannes Bruch (59.), 4:2 Eric Landgraf (63.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Christopher Große; Zuschauer: 112