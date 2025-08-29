Der SV Seegrehna hatte am Freitag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen die SG Empor Waldersee mit 1:3 (0:1).

SV Seegrehna unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SG Empor Waldersee

Wittenberg/MTU.

Ebrima Ceesay (SG Empor Waldersee) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die gaster konterten . Diesmal war Theo Geißler der Torschütze (50.).

SV Seegrehna und SG Empor Waldersee – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. gasts Jason Schilling konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Empor Waldersee steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Adrian Elias Westendorf den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (81.). Damit war der Erfolg der gaster gesichert. Die Gegner vom SV Seegrehna beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Seegrehna rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SG Empor Waldersee

SV Seegrehna: Brandenburg – Geißler (78. Weise), Kruse (55. Trenkel), T. Schenke (69. Böhme), Ruprecht (55. Stark), Gäbelt, B. Schenke, Griedel, Thauer, Jäckel, Schüler

SG Empor Waldersee: Köhler – Ceesay (64. John), Herro (83. Samaniega Lopez), Schäfer, Berger, Schulze, Gaedke (46. Westendorf), Schilling (88. Loppnow), Griebner, Chebbah, Bruch (89. Schmidt)

Tore: 0:1 Ebrima Ceesay (45.+2), 1:1 Theo Geißler (50.), 1:2 Jason Schilling (70.), 1:3 Adrian Elias Westendorf (81.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Robin Schreiter, Sebastian Bosch; Zuschauer: 111