Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Seegrehna vor 100 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Friedersdorf freuen.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 100 Besuchern Sportstätte Gebrüder Grabsch geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Friedersdorf mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

In Minute 11 schoss Christoph Thauer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Wittenberger legten in der 27. Minute nach. Diesmal war Martin Jäckel der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

SV Seegrehna führt in Minute 27 mit 2:0

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der SV Seegrehna auch mal einstecken. Torwart Jamiro Scherbaum konnte den Ball von Hannes Janssen nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Friedersdorf steckte einmal Gelb ein. Der SV Seegrehna hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Furchner.

13 Minuten nach der Pause konnte Hendrik Kruse (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Seegrehna sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Friedersdorf

SV Seegrehna: Scherbaum – Griedel, Trenkel (59. Hesse), Jäckel, Ruprecht, Thauer, Geißler, Stark, Gäbelt, Kruse, Weise (87. Raiskup)

SV Friedersdorf: Fleischer – Siverchuk, Stolzenhain (58. Plomitzer), Seiring, Walter, Fischer (58. Kauna), Jefkay, Rohde (55. Hartmann), Janssen, Kökel (86. Krasnokutskyi), Mieth

Tore: 1:0 Christoph Thauer (11.), 2:0 Martin Jäckel (27.), 2:1 Hannes Janssen (45.), 3:1 Hendrik Kruse (58.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Clemens Bartlau, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 100