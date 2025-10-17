Der SV Seegrehna errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 100 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Friedersdorf.

Wittenberg/MTU. Die 100 Besucher Sportstätte Gebrüder Grabsch haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger besiegten das Team aus Friedersdorf mit 3:1 (2:1) souverän.

Christoph Thauer (SV Seegrehna) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Martin Jäckel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Minute 27: SV Seegrehna liegt mit 2:0 vorne

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der SV Seegrehna auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Hannes Janssen nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Friedersdorf musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Seegrehna hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Furchner.

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Hendrik Kruse, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (58.). Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Friedersdorf

SV Seegrehna: Scherbaum – Trenkel (59. Hesse), Thauer, Geißler, Griedel, Stark, Kruse, Gäbelt, Jäckel, Weise (87. Raiskup), Ruprecht

SV Friedersdorf: Fleischer – Janssen, Siverchuk, Walter, Seiring, Jefkay, Rohde (55. Hartmann), Stolzenhain (58. Plomitzer), Mieth, Fischer (58. Kauna), Kökel (86. Krasnokutskyi)

Tore: 1:0 Christoph Thauer (11.), 2:0 Martin Jäckel (27.), 2:1 Hannes Janssen (45.), 3:1 Hendrik Kruse (58.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Clemens Bartlau, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 100