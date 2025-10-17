Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber SC Bernburg gegen den BSV Halle-Ammendorf ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem SC Bernburg und dem BSV Halle-Ammendorf mit einem Unentschieden.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es nicht besser aus. Doch dann schoss Laurenz Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (71.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 87

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Jamie Liam Bichtemann kam rein für Felix Hilmer und Pepe Streithoff für Cedrik Staat. Auf der Gastseite sprangen Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und David Hotopp für Vincent Meyer ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Jamie Liam Bichtemann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bernburger zu erlangen (87.). In Spielminute 94 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Der SC Bernburg rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – BSV Halle-Ammendorf

SC Bernburg: Friedrich – Becker, Krüger, L. Lange, Fahland (89. Schmidt), Raeck, Staat (80. Streithoff), Hilmer (72. Bichtemann), Heitzmann, F. Lange, Schauer

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann (87. Agwu), Kowalski (75. Piven), Pannier, Winkler (87. Hartmann), Schöneck, Englich, Kunze, Meyer (82. Hotopp), Piontek, Schmitz

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (71.), 1:1 Jamie Liam Bichtemann (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Robin Knobloch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 115