Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Seegrehna vor 100 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Friedersdorf freuen.

Wittenberg/MTU. Die 100 Besucher Sportstätte Gebrüder Grabsch haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger besiegten die Gäste aus Friedersdorf mit 3:1 (2:1) souverän.

Christoph Thauer (SV Seegrehna) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Martin Jäckel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

SV Seegrehna führt mit 2:0 – Minute 27

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der SV Seegrehna auch mal einstecken. Torwart Jamiro Scherbaum konnte den Ball von Hannes Janssen nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Friedersdorf kassierte einmal Gelb. Der SV Seegrehna hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Furchner.

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Hendrik Kruse, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (58.). Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Wittenberger haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Friedersdorf

SV Seegrehna: Scherbaum – Kruse, Thauer, Jäckel, Stark, Griedel, Trenkel (59. Hesse), Gäbelt, Geißler, Ruprecht, Weise (87. Raiskup)

SV Friedersdorf: Fleischer – Siverchuk, Mieth, Walter, Stolzenhain (58. Plomitzer), Rohde (55. Hartmann), Jefkay, Fischer (58. Kauna), Janssen, Kökel (86. Krasnokutskyi), Seiring

Tore: 1:0 Christoph Thauer (11.), 2:0 Martin Jäckel (27.), 2:1 Hannes Janssen (45.), 3:1 Hendrik Kruse (58.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Clemens Bartlau, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 100