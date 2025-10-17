Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 132 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 132 Besucher des Friesenstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Barleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Es waren bereits 32 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte einmal Gelb ein (36.). Die Sangerhäuser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Mika Scholz der Torschütze (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Schon drei Spielminuten später konnte Schäffner (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (56.). Mit 3:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Husung, Schulz (76. Bühling), Schäffner, Worch, Kern, Sonnenberg, Schneider (86. Bärwolf), Scholz, Hildebrandt

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Röhl, Laabs (65. Klajdi), Zander, Lohse, Wasylyk (76. Instenberg), Jespersen, Pung (74. Hamidovic), Magnus (65. Koch), Priese, Duda

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132