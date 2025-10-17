Fußball-Landesklasse 3: An diesem Freitag hat die VfB Germania Halberstadt 2 im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt unterlag das Team von Denis Becker mit 2:6 (1:2).

Manuel Hoffmann (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Niko Menge (14.) erzielt wurde.

1:1. Die Kroppenstedter schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Manuel Hoffmann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (37., 61., 67.). So einfach ließen sich die Halberstädter aber nicht abhängen. Fabian Zeidler versenkte den Ball in der 70. Spielminute. Gefährlich wurde es für die Kroppenstedter nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 2:5 aus. Christian Conrad traf in Spielminute 80. Spielstand 5:2 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Am Ende des Duells sollte es dem SC Germ.1993 Kroppenstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Hoffmann den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:6 erweiterte (90.+4). Damit war der Triumph der Kroppenstedter gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Dannhauer, Eckert, Zeidler, Simon (67. Allner), Menge (67. Tunsch), Conrad, Theile, Genschmar, Lippoldt, Wenig

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Seibert, Liehr (83. Scheunert), Sommermeyer, Helbig, Conrad, Hoffmann, Gruhle (90. Franke), Böttger, Tobisch (90. Mohr), Burger (61. Stein)

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (11.), 1:1 Niko Menge (14.), 1:2 Manuel Hoffmann (37.), 1:3 Daniel Tobisch (61.), 1:4 Daniel Tobisch (67.), 2:4 Fabian Zeidler (70.), 2:5 Christian Conrad (80.), 2:6 Manuel Hoffmann (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 85