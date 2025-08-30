Der SV GOLPA hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Allemannia 08 Jessen mit 0:3 (0:1).

Möhlau/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Rene Brückner. Der Trainer von GOLPA musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Jessen beobachten.

Mustafa Alalawi traf für den SV Allemannia 08 Jessen in Minute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Jessener legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Michel Nick Wedmann der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Minute 49: SV GOLPA liegt 0:2 zurück

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Alalawi den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (55.). Damit war der Sieg der Jessener gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Allemannia 08 Jessen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 59 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Möhlauer sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Allemannia 08 Jessen

SV GOLPA: Hennig – J. Schmidt, L. F. Schmidt, Kästner (85. Marquardt), Krause, Schröter (33. Neuwirth), Thiecke, Reiche (65. Werner), Micklisch, Neumann (79. Bilau), Burmeister (79. Schönerstedt)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Weidmann, Ockler (70. Beetz), Michlick, Winter, Alalawi (77. Askar), Wedmann (73. Heinrich), Quinque, Olexy, Heinze (68. Schüler), Michlick (62. Sachse)

Tore: 0:1 Mustafa Alalawi (22.), 0:2 Michel Nick Wedmann (49.), 0:3 Mustafa Alalawi (55.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Assistenten: Dario Pötzschke, Lucas Rettig; Zuschauer: 58