Muldestausee/MTU. Der SV Friedersdorf und der SV Blau-Rot Coswig haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 5:4 (3:2).

Gleich nach Spielstart schoss Jean-Pascal Körner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Besnik Jefkay (12.).

1:1. Die Coswiger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Jean-Pascal Körner traf in der 13. Minute noch einmal. So leicht ließen sich die Muldestauseer aber nicht unterkriegen. Franz Seiring verschaffte seinem Team vier weitere Tore (26., 44., 70., 81.). Die Coswiger nahmen aber nochmal Anlauf. Jan-Erik Bergt versenkte den Ball in Spielminute 89. Spielstand 5:3 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Bergt, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Friedersdorf hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Blau-Rot Coswig

SV Friedersdorf: Hahn – Rohde (62. Krasnokutskyi), Kowalski (85. Kökel), Jefkay, Stolzenhain (68. Mühlbauer), Walter, Vereshchaka (73. Fischer), Thiel, Mieth, Hartmann, Seiring (79. Al-Suliman)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, Bergt, Körner (63. Kainz), Saage, Seifert, Guroll (56. Müller), Löwe, Ziem (28. Weber), Giese (75. Kanzenbach), Ziem

Tore: 0:1 Jean-Pascal Körner (6.), 1:1 Besnik Jefkay (12.), 1:2 Jean-Pascal Körner (13.), 2:2 Franz Seiring (26.), 3:2 Franz Seiring (44.), 4:2 Nick Hartmann (70.), 5:2 Besnik Jefkay (81.), 5:3 Jan-Erik Bergt (89.), 5:4 Jan-Erik Bergt (90.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 50