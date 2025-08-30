Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 45 Fußballfans einen klaren 4:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Großgrimma.

Weißenfels/MTU. Im Spiel zwischen Weißenfels und Großgrimma am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 4:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber.

Max Rackowitz traf für den SV Großgrimma in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 kassierte einmal Gelb (33.). Die Hohenmölser konterten in der 43. Minute. Diesmal war Joao Carlos Dos Prazeres Pires der Torschütze.

43. Minute SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Großgrimma im Gleichstand – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Großgrimma kassierte jetzt einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Hannes Stadler wurde für Tom Kammler eingesetzt und Linus Schmidt für Mienab Ghebregergis. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Nick Simon, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – L. Kopp, Krämer (84. Simon), Kräuter, F. Kopp, Köhler, Freudenberg, Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), Kowol, Kammler (80. Stadler), Ghebregergis (83. L. Schmidt)

SV Großgrimma: Meißner – Weidner, Baum (61. Schneider), Witt, Krobitzsch, Angeli, Rackowitz, Beyer (74. Wöpe), Bauer, Göbel, Beyenbach (74. Pillert)

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45