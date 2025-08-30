Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Halle-Neustadt und SV Romonta 90 Stedten am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Mit einem Gleichstand sind der FC Halle-Neustadt und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag auseinander gegangen. 35 Zuschauer sahen das Spiel im Stadion BIZ Pl.3.

Cletus Moh traf für den FC Halle-Neustadt in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Minute 83 FC Halle-Neustadt auf Augenhöhe mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1

In der 74. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Marcell Siedler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Mansfelder Team errang (83.). In Spielminute 83 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Romonta 90 Stedten

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tilahun, Moh (49. Teklay), Müller, Hardt, Abdulrahman (86. Rssom), Manga (80. Regener), Tinto, Keunang, Zuleger, Belay Weldemichael (52. Al-Hamdi)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Thomas (55. Nachtwein), Bielig, Böttger, Schrötter, Siedler, Müller, Grünhage, Prenz (46. Merker), Lindau, Kaschperk

Tore: 1:0 Cletus Moh (18.), 1:1 Marcell Siedler (83.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Charlott Ziehm; Zuschauer: 35