Der Turbine Halle II gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 58 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 58 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Dölau mit 2:0 (2:0) souverän.

Diego Canabate Kasparek traf für den Turbine Halle II in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

24. Minute: Turbine Halle II mit 2:0 Vorsprung

Nur eine Minute später konnte Waldemar Ermolaev (Halle) den Ball über die Linie bringen (24.). Mit 2:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Turbine Halle II hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Otremba, Ermolaev, Kasparek (80. Krziwanie), Schulze, Braunschweig (85. Zahn), Kuske, Leinhoß, Everding (75. Kallen), Heldt (65. Titonis), Kochmann (70. Thermann)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dinter, Richter (57. Burmeister), Troitzsch, Ranft, Öder (80. Moradi), Wittmann, Kleinert, Aschenbach (46. Pfeifer), Grimm

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58