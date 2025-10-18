Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der SV Eintracht Elster vor 63 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen die SV Germania 08 Roßlau freuen.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 63 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner waren den Gästen aus Roßlau mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Marvin Richter, als Philipp Schneider für Elster traf und in Spielminute 66 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

97. Minute: SV Eintracht Elster mit 2:0 Vorsprung

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Elster kassierte einmal Gelb. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christopher Jentzsch.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Maurice Witzel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (90.+7). Der SV Eintracht Elster sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Germania 08 Roßlau

SV Eintracht Elster: Dörfel – Dietze, Kase, L. Witzel (75. Schuschke), Schneider (89. Donath), T. Richter, Engelhardt, M. Witzel, Kupplich (90. Jahn), Schüler (85. Remme), Lavrov

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph – Hagendorf (83. Michaelis), Hanke (45. Krug), Klausnitzer, Ruge (75. Lorenz), Mieth, Seiffert (62. Fleischer), Berke, Richter, Müller, Marzian

Tore: 1:0 Philipp Schneider (66.), 2:0 Maurice Witzel (90.+7); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Michele Klaus Schulze, Lenny Gustav Ochmann; Zuschauer: 63