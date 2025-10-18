Der FC Stahl Aken hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den TuS Kochstedt mit 2:5 (2:2).

FC Stahl Aken unterliegt auf dem heimischen Platz mit 2:5 gegen TuS Kochstedt

Aken/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der FC Stahl Aken und der TuS Kochstedt am Samstag 2:5 (2:2) getrennt.

Andy Dreßler traf für den FC Stahl Aken in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Christopher Hein (15.) erzielt wurde.

FC Stahl Aken Kopf an Kopf mit TuS Kochstedt – 1:1 in Minute 15

Tor Nummer drei schoss Christian Lippert für Aken (31.). Es blieb spannend. Christopher Hein (Kochstedt) traf in Minute 38. Eric Landgraf traf für Kochstedt (51). Noah Samuel Hensen traf für Kochstedt (54). Spielstand 4:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Darvin Francis Hajowsky den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:5 ausbaute (57.). Damit war der Erfolg der Dessauer entschieden. Die Akener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – TuS Kochstedt

FC Stahl Aken: Schulz – Knauth, Rehsack, Hellmer, Rzeznitzeck (71. Teichmann), Lippert (76. Kutscher), Mrachacz, Abdul Awali, Ufer, Dreßler (87. Mazurkevych), Müller

TuS Kochstedt: Jeßwein – Ihbe, Richter, Streuber, Strokosch, Hein (90. Streit), Landgraf (87. Starke), Karbath (72. Denell), Krüger, Hajowsky, Ziemba (46. Hensen)

Tore: 1:0 Andy Dreßler (13.), 1:1 Christopher Hein (15.), 2:1 Christian Lippert (31.), 2:2 Christopher Hein (38.), 2:3 Eric Landgraf (51.), 2:4 Noah Samuel Hensen (54.), 2:5 Darvin Francis Hajowsky (57.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 44