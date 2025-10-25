Der SV Allemannia 08 Jessen unter Leitung von Trainer Julius Sahr feierte ein überlegenes Ergebnis über die SG 1919 Trebitz mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Jessen/MTU. Die 81 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen die Gäste aus Trebitz mit 4:0 (1:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Julius Sahr vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Heinze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (36.). In der zweiten Halbzeit setzte Jessen noch einen drauf: In Minute 64 wurde ein weiteres Tor durch Michel Nick Wedmann erzielt.

SV Allemannia 08 Jessen führt mit 2:0 – Minute 64

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 70: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Wedmann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Mustafa Alalawi (Jessen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 4:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. Die Jessener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SG 1919 Trebitz

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Böhme (61. Krause), Quinque, M. Michlick (80. Sachse), Heinrich, Olexy (80. Michalke), Weidmann, Alalawi, Wedmann, Heinze (80. Schüler), J. Michlick

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Kühne, Oberländer, Poenicke, Födisch, Schütz, Preuß, Kirschke, Gröber, Krott (73. Howe), Bilke

Tore: 1:0 Kevin Heinze (36.), 2:0 Michel Nick Wedmann (64.), 3:0 Michel Nick Wedmann (70.), 4:0 Mustafa Alalawi (78.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Kevin Lucas, Dario Pötzschke; Zuschauer: 81