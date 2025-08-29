Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Heimverein SV Germania 08 Roßlau gegen den TuS Kochstedt ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen der SV Germania 08 Roßlau und dem TuS Kochstedt mit einem Remis.

Enrico Franzel (SV Germania 08 Roßlau) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

SV Germania 08 Roßlau und TuS Kochstedt – 1:1 in Minute 71

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Vincent Elias Seiffert wurde für Elia Sven Lorenz eingesetzt und Felix Möbius für Paul Ulrich Hanke. Auf der Gastseite räumten Jan Zuchowski für Willi Veith Böhme und Philip Streuber für Robert Mathias Krieg den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das rettende Tor für den TuS Kochstedt fiel 26 Minuten nach der Pause, als Willi Veith Böhme den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team errang (71.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – TuS Kochstedt

SV Germania 08 Roßlau: Kagelmacher – Marzian, L. Lorenz, Hagendorf, E. S. Lorenz (46. Seiffert), Franzel, Klausnitzer, Hanke (46. Möbius), Fleischer (70. Reichardt), Ruge (85. Krug), Berke

TuS Kochstedt: Jeßwein – Hein (75. Denell), Strokosch (75. Täubrecht), Streuber (57. Krieg), Karbath, Richter, Zuchowski (46. Böhme), Landgraf, Hensen, Krüger, Friedrich (90. Ziemba)

Tore: 1:0 Enrico Franzel (25.), 1:1 Willi Veith Böhme (71.); Schiedsrichter: Tim Westphal (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Ronny Plenz; Zuschauer: 199