Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem FC Victoria Wittenberg ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den SV Seegrehna.

Wittenberg/MTU. In einer schlagartigen Wende hat der FC Victoria Wittenberg nach einem deutlichen Rückstand den SV Seegrehna mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Hendrik Kruse (SV Seegrehna) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Wittenberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Andreas Thöner den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

Minute 70 FC Victoria Wittenberg gleichauf mit SV Seegrehna – 1:1

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Christian Müller (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Wittenberger Elf erzielen (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Seegrehna

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Witt, M. Müller (90. Filybah), Tann, M. Müller, Dorn, Thöner, C. Müller, Körnig, Kießling (57. Arlt), Hüller (3. Vurmo)

SV Seegrehna: Brandenburg – Kruse, Jäckel, Ruprecht, Böhme, Geißler, Trenkel, Thauer, Raiskup, Stark, Schüler

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (9.), 1:1 Andreas Thöner (70.), 2:1 Christian Müller (81.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 27