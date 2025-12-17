Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SV Arminia Magdeburg vor 40 Zuschauern gegen den FSV Barleben 1911 mit einem überragenden 8:1 (3:1) durch.

Magdeburg/MTU. 8:1 (3:1) in Magdeburg: Ganze acht Bälle hat die Mannschaft von Florian Hösel, der SV Arminia Magdeburg, am Mittwoch im Tor der Gegner aus Barleben untergebracht.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Benjamin Hättasch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Maximilian Louis Kranz (32.) erzielt wurde.

SV Arminia Magdeburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 32

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Paul Rene Plexnies konnte in Minute 39 einnetzen. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der Barleber zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Barleber. Spielstand 7:1 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.12.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Jakob Schoendube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:1 zu erweitern (85.).

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – FSV Barleben 1911

SV Arminia Magdeburg: Sambill (46. Schünemann) – Kranz, Jakob (69. Johnson), Plexnies (58. Gerlach), Assner, May, Scharfe, Hättasch, Schoendube, Barth, Reka (69. Sheviakov)

FSV Barleben 1911: Meyer – Hoffmann (58. Schröter), Müller, Fromme, Leon, Resch, Günther, Bertram, Wosahlo, Teubner, Eichholz

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (25.), 2:0 Maximilian Louis Kranz (32.), 3:0 Paul Rene Plexnies (39.), 3:1 Niklas Eichholz (44.), 4:1 Timo Jakob (49.), 5:1 Paul Rene Plexnies (51.), 6:1 Benjamin Hättasch (60.), 7:1 David Assner (63.), 8:1 Jakob Schoendube (85.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 40