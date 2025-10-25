Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der Dessauer SV 97 I vor 35 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna freuen.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern auf dem Sportplatz Kienfichten geboten. Die Dessauer waren den Gästen aus Seegrehna mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Sebastian Von Klöden das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

75. Minute: Dessauer SV 97 I mit 2:0 Vorsprung

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Seegrehna kassierte zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Philipp Markert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (75.). In Spielminute 76 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der Dessauer SV 97 I hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: Donath – Bittner (78. Abaszada), Dieckow (87. Thiele), Apel, Merkel, Markert (87. Hulwa), Schlichting, Eckersberg, Kieseler, Von Klöden, Malende (68. T. Berger)

SV Seegrehna: Scherbaum – Thauer, Kruse, Griedel (76. Kohl), Raiskup (64. Ruprecht), Geißler, Trenkel, Gäbelt, Schenke, Stark, Jäckel

Tore: 1:0 Sebastian Von Klöden (54.), 2:0 Philipp Markert (75.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Alexander Kern, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 35